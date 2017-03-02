Защитой здоровья школьников вслед за канцлером права займется и минсоцдел

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Созванная по приглашению министра здоровья и труда Евгения Осиновского рабочая группа экспертов в области здоровья и образования рассмотрит, достаточно ли хорошо применяются и актуальны ли различные ограничения в организации учебы, установленные для защиты здоровья детей.

По словам Осиновского, поводом к созданию рабочей группы послужили обращения обеспокоенных родителей, которые свидетельствуют о том, что во многих школах первоклассникам задают на дом, не соблюдаются ограничения по частоте проведения контрольных работ, а организация учебной работы зачастую не позволяет родителям соблюдать установленный для ранцев предельный вес. Действующие с 2001 года требования по защите здоровья также частично устарели.

"Нельзя приносить здоровье детей в жертву ради лучших результатов в учебе", – сказал Осиновский. "Цель школы – дать детям знания, но так же важна и роль школы в воспитании здорового, общественно активного и жизнерадостного человека. Школы Эстонии могут похвастаться хорошими результатами в учебе, а вот радости от школы, увы, не достает".

Проведенное недавно Институтом развития здоровья исследование показало, что недосыпом страдает 29% молодежи. Исследование также указывает, что недосыпание влияет не только на результаты, но и на вес детей – среди страдающих недосыпом наблюдается на 7% больше детей с избыточным весом. "Большая учебная нагрузка дома – одна из причин, по которой школьники Эстонии спят недостаточно. Это мешает концентрации, приводит к стрессу и вредит здоровью в целом", – добавил Осиновский.

Первый раз круглый стол соберется в марте. К участию приглашены представители Министерства образования и науки, Союза ученических представительств, Союза защиты детей, Союза работников образования, Союза учителей, Объединения руководителей школ, Союза родителей, Объединения школьных психологов, Института развития здоровья, Департамента здоровья, Канцелярии канцлера права, а также целевых учреждений "Школа без притеснений" и "Молодежь в школу".

На основе рекомендаций рабочей группы будут подготовлены изменения действующего правового порядка.

Напомним, что недавно практикой планирования контрольных работ в школах заинтересовалась и канцлер права Юлле Мадизе - она поручила 13 школам Эстонии представить к 10 марта соответствующую отчетность.