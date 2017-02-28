На Чудском озере умер 81-летний рыбак

Рыбалка на Чудском озере. Фото: ERR

Пожилого мужчину, отправившегося 20 февраля на рыбалку на Чудское озеро, вечером этого же дня нашли мертвым пограничники. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Как сообщила Лыунаская префектура, соседка 81-летнего мужчина позвонила вечером 20 февраля в Центр тревоги и высказала обеспокоенность, что ее сосед, ушедший утром на рыбалку, до сих пор не вернулся домой. Мужчина на телефонные звонки не отвечал.

Пограничники проверили место, где рыбачил мужчина, обнаружили на берегу Чудского озера в районе поселка Ранна его автомобиль, а самого рыбака нашли в 200 метрах от берега мертвым. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.