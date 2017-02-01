Старейшиной Кесклинна стал Таави Пукк

Карьера Таави Пукка идет в гору. Фото: Postimees/Scanpix

В среду, 25 января, на заседании Таллиннской горуправы было принято постановление о назначении старейшиной района Кесклинн много лет работавшего пресс-секретарем Центристской партии Таави Пукка (26).

Пукк официально вступит в должность с 26 января. Ему назначили зарплату 3480 евро брутто.

Место старейшины Кесклинна освободилась 12 января, когда мэрия Таллинна на внеочередной сессии утвердила отставку прежнего руководителя района Алара Няэме.

Днем ранее, как писал rus.err.ee, Няэме был окончательно признан виновным в присвоении бюджетных средств и подал заявление об уходе.

Экс-старейшина наказан судом в уголовном порядке за то, что оплатил личную предвыборную кампанию из бюджетных средств Таллинна.

Таави Пукк в 2014 году получил степень бакалавра социальных наук, закончив Таллиннский технический университет по специальности "Административное управление". В настоящее время он продолжает обучение в магистратуре ТТУ.

С марта 2009 года Таави Пукк состоит в Центристской партии.