Северо-Эстонская региональная больница пока не вводит карантин, но просит гостей надевать маски

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) пока не запрещает посещение пациентов в стационаре в связи с возросшим числом вирусных заболеваний, однако рекомендует навещать больных только в случае, если посетитель сам здоров.

"В случае, если вы чувствуете признаки вирусных заболеваний, лучше отказаться от посещения пациентов стационара", – отметили в больнице.

Посетителей просят пользоваться одноразовыми масками и дезинфицировать руки антисептическими средствами.

Напомним, что на этой неделе запрет на посещение пациентов ввели Ида-Таллиннская центральная больница, затем – Таллиннская детская больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Нарвская больница, а с понедельника, 9 января – и клиника Тартуского университета.

Информацию о распространении гриппа в Эстонии можно найти на сайте Департамента здоровья.