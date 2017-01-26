Председателем совета RMK стал Андрес Талиярв
В четверг, 19 января, совет Центра управления государственным лесом (RMK) избрал новым председателем Андреса Талиярва, который работает канцлером Министерства окружающей среды.
Заместителем председателя был избран заведующий отделом охраны природы Министерства окружающей среды Таймо Аасма.
Талиярв был председателем совета RMK и в период с 1999 по 2002 годы. Членом совета он снова стал с 2007 года. Аасма был назначен в совет в январе 2017-го.
В совет также входят депутаты Рийгикогу Яанус Марранди (СДПЭ) и Андрес Метсоя (IRL), руководитель отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Рийна Мартверк, председатель отдела финансов Министерства окружающей среды Райн Виппер, канцлер Министерства финансов Вейко Тали, Карел Рюйтли (СДПЭ) и депутат Таллиннского горсобрания Тармо Круузимяэ (IRL).
Согласно закону, в совет RMK входят девять человек, двух из которых назначает Рийгикогу, еще двух - Министерство окружающей среды, по одному человеку представляют Министерство экономики и Министерство финансов. Также в совет по предложению министра окружающей среды входят три эксперта.
Прежний председатель совета Мати Полли в конце ноября подал заявление об уходе по личным причинам.
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