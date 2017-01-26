Председателем совета RMK стал Андрес Талиярв

Андрес Талиярв. Фото: Postimees/Scanpix

Заместителем председателя был избран заведующий отделом охраны природы Министерства окружающей среды Таймо Аасма.

Талиярв был председателем совета RMK и в период с 1999 по 2002 годы. Членом совета он снова стал с 2007 года. Аасма был назначен в совет в январе 2017-го.

В совет также входят депутаты Рийгикогу Яанус Марранди (СДПЭ) и Андрес Метсоя (IRL), руководитель отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Рийна Мартверк, председатель отдела финансов Министерства окружающей среды Райн Виппер, канцлер Министерства финансов Вейко Тали, Карел Рюйтли (СДПЭ) и депутат Таллиннского горсобрания Тармо Круузимяэ (IRL).

Согласно закону, в совет RMK входят девять человек, двух из которых назначает Рийгикогу, еще двух - Министерство окружающей среды, по одному человеку представляют Министерство экономики и Министерство финансов. Также в совет по предложению министра окружающей среды входят три эксперта.

Прежний председатель совета Мати Полли в конце ноября подал заявление об уходе по личным причинам.