Интерес к программе Noored Kooli со стороны русских растет, но учителями по-прежнему становятся единицы

Образовательный фонд Noored Kooli принимает заявки от кандидатов с 16 января до 16 марта. Фото: www.nooredkooli.ee

В прошлом учебном году интерес русскоязычных специалистов к программе Noored kooli вырос в два раза, но к учительской работе в школе по-прежнему приступают один-два человека. Причина этого — недостаточное владение кандидатов эстонским языком, а также отсутствие должной мотивации.

Программа Noored Kooli (NK) устраивает талантливых выпускников вузов и молодых экспертов в своей области на работу учителем в школе не менее, чем на два года. В то же время участники проходят обучение и в ходе программы совершенствуются как учителя. 16 января организация начала очередной прием заявок.

"Что касается количества русскоязычных кандидатов, то интерес растет с каждым годом, однако отсутствие достаточной мотивации и слабое владение эстонским языком — их главный камень преткновения. В идеале у кандидата должен быть уровень знания языка C1, а в некоторых случаях — B2", - отметила менеджер по маркетингу и набору персонала Марис Вийрес.

"В прошлом учебном году мы предложили работу четырем русскоязычным кандидатам, двое из которых его приняли, один предпочел другое место работы и еще один перенес свое участие в программе на следующий год", - сообщила Вийрес.

Также она добавила, что в осенний период прошлого года всего было зарегистрировано 70 русских кандидатов, из которых официально подали заявку 22, а на третий этап конкурса пришли лишь немногие. С тремя участниками сейчас проводятся собеседования.

Как показывает статистика, в последний год интерес русских к программе вырос в два раза. Однако количество получивших работу осталось прежним. Всего в десятом потоке на сайте было зарегистрировано 73 человека (работу получили двое), в девятом — 34 (приступил к работе один человек), в восьмом — 40 (двое получили место).

При этом среди эстоноязычного населения в последнем потоке работу получили 23 человека, а всего было 421 заявки. Доля русских преподавателей составила 8% от общего количества заключенных договоров.

К работе в Ида-Вирумаа в прошлом году приступили три учителя-эстонца

В последнем потоке среди всех кандидатов на работу в Ида-Вирумаа до финального этапа дошли три человека, все они приступили к работе в русских школах. При этом русских имен среди них не было.

В предыдущем потоке в этом регионе в эстонскую школу устроился на работу всего один участник программы. А еще раньше там выбрали работу пять человек, из них один учитель-эстонец стал учителем в русской школе.

“Каждый год мы отбираем для участия в программе более 20 мотивированных и деятельных людей с высшим образованием”, – сказала специалист по отбору и отношениям с выпускниками Ийрис Оосалу.

Зарплата участника NK эквивалентна зарплате других начинающих учителей. Конкретная нагрузка и зарплата обсуждаются с директором школы. По окончании подготовки участник программы получает одноразовую стипендию в объеме 600 евро. Учителя, местом работы которых становятся школы в Ида-Вирумаа, получают дополнительную стипендию в объеме 1000 евро за каждый год участия в программе. После двух лет участия в программе учителя вольны выбрать – хотят ли они продолжить работу в школе или же заняться чем-то еще.

Образовательный фонд Noored Kooli принимает заявки от кандидатов с 16 января до 16 марта. В программе могут участвовать только люди, не имеющие педагогического образования, возрастных ограничений нет.

Организация Noored Kooli была основана в 2006 году. За это время в школы было привлечено 145 специалистов с самым разным опытом и образованием. Участники программы охватили около 70 школ по всей Эстонии и посодействовали развитию 16 000 учеников.

Видео выпускника второго потока программы — учителя Таллиннской Паэской гимназии Павла Алонова: