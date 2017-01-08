В новогоднюю ночь полиции пришлось реагировать на случаи домашнего насилия

Для эстонской полиции проводы 2016 и встреча 2017 года прошли относительно спокойно.

Среди зафиксированных за последние двое суток нарушений преобладали случаи домашнего насилия и управления автомобилем в нетрезвом состоянии, передает в воскресенье, 1 января, итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4".

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в период с пятницы по воскресенье полиция задержала 28 водителей, которые находились в состоянии алкогольного и двух - наркотического опьянения.

В целом произошло 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. По меньшей мере два дорожно-транспортных происшествия случились по вине нетрезвых водителей. За последние два дня полиция зарегистрировала 64 случая домашнего насилия.

В понедельник стражи порядка намерены провести рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Людям, которые сегодня продолжают отмечать наступление нового года, поутру советуют убедиться в том, смогут ли они сесть за руль, и во избежание неприятностей воспользоваться общественным транспортом или прибегнуть к помощи трезвых водителей из числа друзей.

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