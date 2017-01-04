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В детские приюты все чаще попадают дети наркозависимых родителей

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Евгения Волохонская
Cегодня 20:49
Рубрика: Эстония

Число зарегистрированных случаев жестокого обращения с ребенком сокращается. По оценке специалистов, не последнюю роль здесь сыграл и вступивший в силу год назад Закон о защите детей. При этом, общее число несовершеннолетних, попадающих в приюты, остается на прежнем уровне. Новые тенденции - увеличение числа наркозависимых родителей и матерей-одиночек с расстройствами психики, передает "Актуальная камера".

В Таллиннский детский приют попадают дети, чья судьба еще не определена судом, изъятые из семей сроком до 72 часов в связи с опасностью для их жизни или здоровья. Впрочем, многие задерживаются здесь на несколько месяцев. Многие возвращаются в семьи с тем, чтобы через месяц опять сюда вернуться. За год здесь побывали 106 ребят в возрасте от трех до 18 лет. Это число остается практически неизменным. Но кое-что все-таки меняется - все меньше тех, кто попадает в приют из-за физической расправы со стороны родителей.

"В последние годы к нам все реже поступают избитые до синяков дети. Еще несколько лет назад была такая тенденция, что детей избивали чем-то случайно подвернувшимся под руку - например, шнуром от компьютера или щипцами для завивки волос. В последнее время таких случаев у нас нет", - рассказала заведующая Таллиннским детским приютом Тийга Симсон.

В приюте подчеркивают: простая истина, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, наконец-то доходит до родителей. Не последнюю роль здесь сыграл и вступивший в силу год назад Закон о защите детей, наделавший немало шума и паники.

Расхожий стереотип, что якобы именно русским семьям свойственен патриархальный уклад и как следствие - физическое воздействие на ребенка в воспитательных целях - не соответствует действительности, считают в Министерстве социальных дел. Реальной же проблемой является недостаточная информированность о положениях закона, отсюда - и страх перед ним.

"Я бы сказала, что в русской культуре ребенок занимает очень важную позицию в семье. И заботятся о нем отнюдь не меньше, а то и больше. И возможно, именно из-за этой огромной любви к ребенку родительские эмоции иногда зашкаливают, например родители чаще повышают голос. Но я не рискну с уверенностью утверждать, что именно так оно и есть. И я верю, что дополнительная информация поможет развеять страх перед этим законом", - считает главный специалист отдела по делам семьи и детей Министерства социальных дел Сигне Рийсало.

В Министерстве подчеркивают, так просто изъять ребенка из семьи совсем непросто, для этого должны быть действительно веские причины. В последнее время работникам приюта все чаще приходится сталкиваться с детьми, которые воспитываются наркозависимыми родителями или матерями-одиночками с психическими расстройствами.

Надежда Берсенёва
Редактор

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