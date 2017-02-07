Юри Палло исключили из Центристской партии

Штаб-квартира Центристской партии. Фото: Postimees/Scanpix

Руководство Центристской партии решило по просьбе Вырумааского округа исключить из партии Юри Палло, который создал избирательный союз "Истинные центристы".

Генсекретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что для исключения Палло были достаточные основания, передает Postimees. По словам Ааба, исключение Юри Палло произошло не из-за состоявшегося на прошлой неделе собрания так называемых истинных центристов, причины в другом.

Ааб говорит, что поведение Палло наносило вред партии, а его общение с другими членами партии было оскорбительно и неэтично, поэтому Вырумааский округ решил исключить Палло из партии еще 21 января.