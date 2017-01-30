Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Поскольку в Европе и среди диких, и среди домашних птиц распространяется птичий грипп, который относится к группе чрезвычайно опасных ветеринарных заболеваний, то жителям Эстонии следует оповещать Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) о погибших птицах.

Уездные ветеринарные центры следует уведомлять о найденных мертвых птицах или о необычной гибели водоплавающих птиц, тушки которых обнаруживаются примерно в сотне метров от морского побережья, сообщает на своей странице Общество охотников Эстонии со ссылкой на ветдепартамент. Следует также оповещать власти о тех случаях, когда вблизи друг от друга на местности обнаруживается десять или больше недавно умерших птиц.

Обнаруженные останки птиц следует собрать в герметично закрывающийся полиэтиленовый пакет, отметить, где и когда они найдены и передать сотрудникам ветдепартамента. У крупных и хищных птиц следует взять пробу тампоном и сразу оповестить об этом уездный ветеринарный центр или департамент по адресу peamajastaap@vet.agri.ee.

Департамент пояснил, что птичий грипп — это очень заразное острое лихорадочное вирусное заболевание птиц. Оно относится к особо опасным птичьим инфекциям, поскольку вызывает массовое заболевание пернатых, а также наносит всеобщий экономический ущерб. Гриппом могут заболеть все домашние и дикие птицы. Источник инфекции — больные или перенесшие болезнь особи. Вирус передается через пищу или дыхательным путем. Болезнь для птиц неизлечима.

В природе грипп передает дичь, преимущественно — водоплавающие птицы. От них могут заразиться и домашние птицы, в первую очередь — утки и гуси.

Распространяющийся в Европе птичий грипп H5N8 для людей не опасен. По данным Европейского центра предупреждения заболеваний и контроля над ними ECDC случаев такого заболевания среди людей не зарегистрировано. По оценке ECDC, риск заболеть им для людей очень мал.