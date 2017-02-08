Руководить проектом создания Таллиннской больницы стал Свен Крууп

Свен Крууп много лет был членом правления PERH. Фото: Postimees/Scanpix

Свен Крууп родился 9 января 1964 года. Он окончил медицинский факультет Тартуского университета по специальности лечащий врач, передает "Раэпресс".

С 2001 года и до прошлого года работал членом правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Работал он также заведующим отделом здравоохранения Министерства социальных дел ЭР, заведующим радиологической клиникой Мустамяэской больницы и неврологом в той же больнице.

Таллиннская больница - это проект, предусматривающий объединение двух нынешних центральных городских больниц (Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской) в одну.

Возвести новый больничный комплекс планируется на участках недвижимости по адресу Нарвское шоссе,129 и Нарвское шоссе, 129а - то есть на территории нынешнего пустыря, располагающегося в районе кольца Вана-Куули до автобусной остановки "Меэлику".

Согласно планам столичных властей, новый больничный комплекс в Таллинне, который уже окрестили супербольницей, будет построен к началу 2023 года.

Предполагаемая стоимость проекта больницы - около 400 млн евро. Из них не менее половины уйдет на строительство. При этом точная сумма станет ясна после утверждения проекта.