Министр культуры внес плотину Линнамяэской ГЭС в список памятников культуры

Линнамяэская ГЭС. Фото: Иво Круусамяги/Wikipedia

Министр культуры Индрек Саар подписал в четверг утром приказ о внесении плотины гидроэлектростанции Линнамяэ на реке Ягала, отметившей в этом году 90-летний юбилей, в список памятников культуры.

"Линнамяэская ГЭС была самым крупным и выдающимся сооружением, построенным в Эстонии до Второй мировой войны, написал ранее Саар министру окружающей среды Марко Помернцу и министру финансов Свену Сестеру. – Плотина Линнамяэ — это выдающееся, масштабное и выполненное на высоком профессиональном уровне инженерно-техническое бетонное сооружение, которое после сдачи в эксплуатацию было признано самым красивым промышленным сооружением Эстонии".

Производство электроэнергии на гидроэлектростанции Линнамяэ началось 17 апреля 1924 года. Комплекс станции, который в то время был признан самым красивым промышленным сооружением Эстонской Республики, спроектировал профессор Университета Хельсинки Аксель Вернер Юрселиус. Саар напомнил, что плотина находится с хорошем состоянии, она была реконструирована в 2002 году и работает с первоначальной функциональностью.

Производство электроэнергии на гидроэлектростанции Линнамяэ началось в апреле 1924 года, ее мощность составляла тогда 1,1 МВт, а годовой объем производства электроэнергии был около 5000 МВтч, была ГЭС была одним из важнейших производителей электричества в Эстонии и снабжала электроэнергией Пыхъяскую фабрику по производству бумаги и картона в Таллинне. В 1941 году отступавшие части Советской армии взорвали этот производящий электроэнергию объект, были частично уничтожены и уникальные рыбопропускные сооружения, хотя плотину взорвать и не удалось.

В 2002 году концерн Eesti Energia восстановил историческое здание и дамбу. Начало новой жизни гидроэлектростанции Линнамяэ поддержали сотни частных лиц и предприятий, а общая стоимость проекта составила 2,1 миллиона евро. Как сообщает сайт Eesti Energia, восстановление исторической гидроэлектростанции было ответственной задачей для энергоконцерна.

При восстановлении здания станции архитектор Райне Карп следовал изначальному архитектурному стилю, так что здание станции внешне стало выглядеть так же, как и в начале XX века. В ходе проекта концерн Eesti Energia восстановил и прежние гидросооружения.

Запруда Линнамяэ и подвесной мост со смотровыми платформами – это важная достопримечательность. С точки зрения посещаемости, запруда Линнамяэ конкурирует даже с водопадом Ягала, летом обгоняя его по популярности.