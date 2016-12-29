logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Министр культуры внес плотину Линнамяэской ГЭС в список памятников культуры

Линнамяэская ГЭС. Фото: Иво Круусамяги/Wikipedia
Bчера 20:54 Обновлено Cегодня 10:30
Рубрика: Эстония

Министр культуры Индрек Саар подписал в четверг утром приказ о внесении плотины гидроэлектростанции Линнамяэ на реке Ягала, отметившей в этом году 90-летний юбилей, в список памятников культуры.

"Линнамяэская ГЭС была самым крупным и выдающимся сооружением, построенным в Эстонии до Второй мировой войны, написал ранее Саар министру окружающей среды Марко Помернцу и министру финансов Свену Сестеру. – Плотина Линнамяэ — это выдающееся, масштабное и выполненное на высоком профессиональном уровне инженерно-техническое бетонное сооружение, которое после сдачи в эксплуатацию было признано самым красивым промышленным сооружением Эстонии".

Производство электроэнергии на гидроэлектростанции Линнамяэ началось 17 апреля 1924 года. Комплекс станции, который в то время был признан самым красивым промышленным сооружением Эстонской Республики, спроектировал профессор Университета Хельсинки Аксель Вернер Юрселиус. Саар напомнил, что плотина находится с хорошем состоянии, она была реконструирована в 2002 году и работает с первоначальной функциональностью.

Производство электроэнергии на гидроэлектростанции Линнамяэ началось в апреле 1924 года, ее мощность составляла тогда 1,1 МВт, а годовой объем производства электроэнергии был около 5000 МВтч, была ГЭС была одним из важнейших производителей электричества в Эстонии и снабжала электроэнергией Пыхъяскую фабрику по производству бумаги и картона в Таллинне. В 1941 году отступавшие части Советской армии взорвали этот производящий электроэнергию объект, были частично уничтожены и уникальные рыбопропускные сооружения, хотя плотину взорвать и не удалось.

В 2002 году концерн Eesti Energia восстановил историческое здание и дамбу. Начало новой жизни гидроэлектростанции Линнамяэ поддержали сотни частных лиц и предприятий, а общая стоимость проекта составила 2,1 миллиона евро. Как сообщает сайт Eesti Energia, восстановление исторической гидроэлектростанции было ответственной задачей для энергоконцерна.

При восстановлении здания станции архитектор Райне Карп следовал изначальному архитектурному стилю, так что здание станции внешне стало выглядеть так же, как и в начале XX века. В ходе проекта концерн Eesti Energia восстановил и прежние гидросооружения.

Запруда Линнамяэ и подвесной мост со смотровыми платформами – это важная достопримечательность. С точки зрения посещаемости, запруда Линнамяэ конкурирует даже с водопадом Ягала, летом обгоняя его по популярности.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость
 foto
С нового года могут закрыться женские приюты в восьми уездах
 foto
ВИДЕО "АК": в Пярну спасатели проверяли квартиры на наличие дымовых датчиков

Зарубежные новости

foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией