Лидеры России поздравили руководство Эстонии с Рождеством и Новым годом
Президент, премьер-министр и министр иностранных дел России направили поздравления эстонским коллегам по случаю Рождества и пожелания успешного Нового года, сообщило посольство РФ в Таллинне.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд, премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравление главе правительства Эстонии Юри Ратасу, а министр иностранных дел Сергей Лавров — своему коллеге Свену Миксеру.
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