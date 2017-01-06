Лидеры России поздравили руководство Эстонии с Рождеством и Новым годом

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на волне усиливающегося в развитых странах полулизма создает условия для пересмотра целей и методов американской политики в вопросах международной торговли и глобализации, а также в выстраивании отношений с другими мировыми державами. Ключевыми направлениями деятельности новой американской администрации станет защита материального производства в национальной экономике и возврат к балансу сил в мировой политике как основному инструменту для обеспечения американских интересов.