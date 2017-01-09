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Шесть министров ЭР одновременно взяли новогодний отпуск

В новом правительстве Эстонии у каждого партнера по коалиции по пять министерских портфелей. Фото: Грете Пальмисте/ERR
Cегодня 10:53
Рубрика: Эстония

Шесть министров эстонского правительства решили отдохнуть после нового года.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщил новостной портал ERR.

Премьер-министр Юри Ратас находится в отпуске до 6 января, министр культуры Индрек Саар — до 4 января, министр труда и здоровья Евгений Осиновский — до 2 января, министр предпринимательства Урве Пало — до 11 января, а министр окружающей среды Марко Померанц — до 13 января.

Согласно регламенту работы правительства, во время отпуска министров замещают другие члены кабинета. Премьер-министра Ратаса замещают Евгений Осиновский и министр обороны Маргус Цахкна.

Правительство Эстонии состоит из 14 министров и премьер-министра.

Андрей Крашевский
Редактор

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