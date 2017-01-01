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В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем

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Алексей Федоров
Bчера 20:57
Рубрика: Эстония

В Ляэне-Вирумаа в этом году Рождество отмечают по-спортивному. Местным жителям власти предложили не засиживаться за столом, а приобщаться к активному отдыху.

Энтузиасты из волости Вяйке-Маарья решили внести разнообразие в традиционное празднование католического Рождества. Чтобы гости и местные жители не засиживались за столом, для них был организован активный досуг. Все желающие могли принять участие в веселом десятиборье, передает "Актуальная камера".

"Как все эстонцы, мы пишем письма Деду Морозу. Я тоже написал, попросил у него здоровья. Однако он мне его не прислал, а написал, что надо делать соревнования. Вот мы подумали и решили, что надо встретить Рождество в спортзале", - рассказывает старейшина волости Вяйке-Маарья и организатор соревнований Индрек Кескюла.

Виды спорта выбирались таким образом, чтобы в них можно было участвовать даже в пиджаке и галстуке. Основной целью соревнования было оторвать людей от телевизора и вытащить их в зал, где они смогут весело провести время с друзьями.

По мнению Кескюла, который стал победителем соревнований среди мужчин, такое активное времяпрепровождение может вскоре стать рождественской визитной карточкой волости.

Виктор Сольц
Редактор

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