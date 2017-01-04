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Врачом года в Эстонии стала Реэт Тооминг из Ида-Вирумаа

Реэт Тооминг в 1994 году окончила медицинский факультет Тартуского университета и приступила к работе в Ида-Вирумаа. Фото: Тийт Мытус
Cегодня 13:59
Рубрика: Эстония

В этом году титул "Врач года" в Эстонии получила Реэт Тооминг из Ахтмеского центра семейных врачей.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщили организаторы конкурса, отметив, что уже в 15-й раз лучшего врача года выбирают представители Фонда здоровья Эстонии и читатели портала arst.ee.

В состав жюри конкурса в этом году вошли министр социальной защиты Кайа Ива, научный руководитель Центра кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы, профессор Маргус Вийгимаа и председатель правления Фонда здоровья, доктор Ээро Мерилинд.

Кайа Ива вручила доктору Тооминг стеклянную скульптуру работы художника Иво Лилле, которой традиционно награждают всех обладателей титула "Врач года". Ээро Мерилинд, выступая с речью, сказал, что не стоит думать, будто бы лучшие врачи трудятся только в Таллинне или Тарту.

"Во многом двигателем жизни в Эстонии являются прилежные женщины, которые делают работу, заслуживающую благодарности", - сказал Ээро Мерилинд.

"Я плохо себе представляю, что бы случилось с Эстонией, если бы таких людей не было. Не стоит думать, что лучшие врачи работают только в Таллинне или в Тарту. Мы выражаем благодарность и признание лучшему врачу года, желаем ему энергии и мотивации, необходимых для продвижения жизни в Эстонии и заботе о здоровье людей", - добавил он.

"Я приехала на работу в Ида-Вирумаа в 1994-м году, и руководивший тогда больницей в Пуру Тынис Туйск предложил мне место участкового врача, чтобы я смогла подумать, какая специализация меня привлекает. Работа участкового меня очаровала, и дальше я пошла учиться уже на семейного врача"», - рассказала др Реэт Тооминг.

"Работа семейного врача тяжелая, но очень разнообразная, нужно уметь быстро реагировать и постоянно развивать себя. Радует, когда пациент тебе доверяет, и вы плодотворно сотрудничаете. Напряжение я снимаю с помощью прогулок на природе и плавания", - добавила она.

Реэт Тооминг окончила медицинский факультет Тартуского университета по специальности "лечебное дело" в 1994-м году, в 1996-м году – интернатуру, а в 2002-м году – специализированные курсы для семейных врачей. Во время учебы она работала в Тартуской клинической больнице как санитаркой, так и медсестрой. С 1994-го года др Тооминг работает в Ида-Вирумаа: сначала в больнице Пуру, и с 2003-го года – в Ахтмеском центре семейных врачей.

Сергей Михайлов
Редактор

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