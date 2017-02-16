Керсти Кальюлайд обсудит с балтийскими коллегами в Риге будущее ЕС
Президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Ригу на встречу со своими коллегами из Латвии и Литвы.
Главы трех стран обсудят в четверг международное сотрудничество, ситуацию с безопасностью, будущее Евросоюза и трансатлантические отношения, передают утренние теленовости ETV+.
Керсти Кальюлайд выехала в Ригу еще накануне, чтобы успеть познакомиться также с деятельностью Центра стратегической коммуникации НАТО.
Помимо трехсторонних обсуждений главы стран Балтии встретятся с завершающим срок полномочий президентом Германии Йоахимом Гауком.
Кроме этого Кальюлайд посетит эстонскую школу в Риге, а также примет участие в вечернем приеме по случаю дня независимости Эстонской Республики.
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