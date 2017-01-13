Еще в одной волости в Пярнумаа у кабанов обнаружили АЧС

Кабаны. Фото: Postimees/Scanpix

Лаборатория Пярнуского уездного ветеринарного центра на прошлой неделе диагностировала вирус африканской чумы свиней (АЧС) у двух застреленных диких кабанов в деревне Кяру волости Варбла.

Это первый случай выявления АЧС в волости Варбла. По словам заведующего Пярнуским уездным ветеринарным центром Райво Могильного, на конец прошлого года на территории Пярнуского уезда волость Варбла оставалась одной из немногих, где не было АЧС, передает BNS со ссылкой на газету Pärnu Postimees.

По данным Министерства сельской жизни, по состоянию на 19 декабря в Пярнуском уезде было зарегистрировано 86 случаев АЧС. В 47 случаях заболевание было обнаружено у застреленных диких кабанов, павших от АЧС диких животных было 39.

У домашних свиней в Пярнуском уезде заболевание не обнаружено.

Впервые АСЧ в Эстонии была диагностирована 8 сентября 2014 года, у домашних свиней — 21 июля 2015 года.