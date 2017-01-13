logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Еще в одной волости в Пярнумаа у кабанов обнаружили АЧС

Кабаны. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 11:41
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Лаборатория Пярнуского уездного ветеринарного центра на прошлой неделе диагностировала вирус африканской чумы свиней (АЧС) у двух застреленных диких кабанов в деревне Кяру волости Варбла.

Это первый случай выявления АЧС в волости Варбла. По словам заведующего Пярнуским уездным ветеринарным центром Райво Могильного, на конец прошлого года на территории Пярнуского уезда волость Варбла оставалась одной из немногих, где не было АЧС, передает BNS со ссылкой на газету Pärnu Postimees.

По данным Министерства сельской жизни, по состоянию на 19 декабря в Пярнуском уезде было зарегистрировано 86 случаев АЧС. В 47 случаях заболевание было обнаружено у застреленных диких кабанов, павших от АЧС диких животных было 39.

У домашних свиней в Пярнуском уезде заболевание не обнаружено.

Впервые АСЧ в Эстонии была диагностирована 8 сентября 2014 года, у домашних свиней — 21 июля 2015 года.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 05.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В этом году число "Языковых кафе" удвоится
 foto
Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту
 foto
В центре Тарту появится парковочный дом

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле