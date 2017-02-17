Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий
Патриарх русской православной церкви Кирилл 5 февраля назначил викарием Таллиннской епархии и возвел в сан епископа маардуского архимандрита Сергия (Телиха). Таким образом у митрополита Корнилия появился заместитель, который может стать его преемником.
В церковных кругах о такой необходимости давно говорили, потому что владыка Корнилий пребывает в весьма почтенном возрасте и ему все труднее справляться со многими хозяйственными обязанностями. Подробности смотрите в сюжете ETV+.
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