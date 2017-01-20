В результате цепной аварии в центре Таллинна пострадал ребенок
В четверг в центре Таллинна произошла цепная авария, травмы получил ребенок.
ДТП произошло в 8:30 около дома номер 21 на улице Гонсиори. Автобус Man Lions City, которым управляла 55-летняя женщина, перестраивался в соседний ряд и столкнулся с автомобилем Mazda 6, за рулем которого был 36-летний мужчина. Mazda отбросило в стоящий впереди автомобиль Ford Focus, а тот – в Ford Transit.
Находившуюся в Ford Transit 11-летнюю девочку доставили в детскую больницу.
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