Ровшан Аскеров: игра "Что? Где? Когда?" - по сути это реалити-шоу про взаимоотношения людей

В передаче "Твой вечер" на ETV+ игрок популярной телевизионной играы "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы Ровшан Аскеров рассказал об игре и своих встречах за игровым столом с Андреем Коробейником, а также поделился впечатлениями об Эстонии, где он недавно побывал со своим сыном.

"С Андреем Коробейником играли в одной команде. Он интересный, напористый игрок, может убедить в своей правоте, - сказал Аскеров. - Играли мы с ним и друг против друга, на Кубке президента Азербайджана. Решающий вопрос выиграл Андрей. Так что у меня есть перед ним долг, надо будет взять реванш".

По словам Аскерова, передача "Что? Где? Когда?" в прямом эфире выходила за долго до появления реалити-шоу. "Она, по сути, и есть реалити-шоу. Ведь эта игра не столько вопросы-ответы, а, по сути, про взаимоотношения людей".

Ровшан Аскеров играет с 1989 года, а с 2009 года возглавляет собственную команду, состоящую из женщин. "Капитан женской команды должен быть влюблен в каждого игрока и при необходимости быть готовым, как рыцарь, вызвать на дуэль любого за каждую участницу команды", - сказал именитый игрок.

В передаче "Твой вечер" знаток сказал, что любит путешествовать, а места поездок выбирает по атласу его старший сын. В этот раз приехали в Таллинн. "В его (сына) личном рейтинге Таллинн сейчас на первом месте", - добавил Аскеров.