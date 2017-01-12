Департамент здоровья: интенсивность заболеваемости гриппом в Эстонии средняя, распространение вируса – широкое

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

В последнюю неделю 2016 года из-за вирусных заболеваний верхних дыхательных путей к врачу обратились 6087 жителей Эстонии, из низ 46,8% были дети. Количество обратившихся к врачу за неделю выросло на 33%, среди них значительно выросло число заболевших гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей была 463,5. Выше среднего заболеваемость вирусными инфекциями была в Таллинне, Йыгевамаа, Ярвамаа и Тартумаа.

По-прежнему больше всего среди заболевших детей до 15 лет. Заболеваемость среди пожилых людей выросла на 55%.

Интенсивность заболеваемости гриппом в Эстонии теперь оценивают как среднюю, а распространение гриппа как широкое.

По предварительным данным фонда E-Tervis, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 47 пациентам с вирусом гриппа. По уточненным данным, с начала сезона из-за гриппа было госпитализировано 147 пациентов.

В интенсивном лечении из-за гриппа нуждались 11 человек, один из которых был в возрасте 57 лет, остальные – старше 65 лет. Все они входили в группу риска, основным фактором были сердечно-сосудистые заболевания.

По данным трех больниц – Ляэне-Таллиннской центральной больницы, клиники Тартуского университета и Пярнуской больницы – из-за гриппа скончалось четыре человека, все были в возрасте старше 70 лет, входили в группу риска и не были вакцинированы.