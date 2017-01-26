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Назначение Репинского в совет Национальной оперы вызвало дискуссию в Рийгикогу

Мартиин Репинский. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 13:09
Рубрика: Эстония

Депутаты парламента потратили двадцать минут на обсуждение того, является ли центрист Мартин Репинский, который из-за скандала покинул место министра сельской жизни, подходящим кандидатом в совет Национальной оперы "Эстония".

На вопрос, какая у Мартина Репинского компетенция в сфере культуры и театра, член парламентской комиссии по культуре Хельо Пикхоф (SDE) ответила, что представители Центристской партии это основательно взвесили. "Представитель фракции сказал, что этот вопрос основательно обдумали, и речь идет о человеке, у которого есть интерес участвовать в работе совета и интерес к культуре", – сказала Пикхоф.

По ее словам, предполагается, что фракции, которые делают предложение, лучше знают своих членов и то, с какой спецификой работы они лучше справятся.

"Я думаю, что фракции надо доверять. У нас были министры, которые стали управлять сферами, которые до этого не были их профилирующими, но они справились", – сказала она.

Ааду Муст от имени центристской парламентской фракции сказал, что члены совета Национальной оперы не должны заниматься высокохудожественной работой. По его мнению, в советах и комиссиях, сформированных Рийгикогу, должны быть не только режиссеры и дирижеры, а все представители театральной публики.

Реформистка Лайне Рандъярв, которая сама входила в совет Национальой оперы, встала на защиту Репинского.

Несмотря на дискуссию парламент одобрил назначение в совет Национальной оперы "Эстония" Мартина Репинского (вместо Марта Хельме) и Урве Тийдус (вместо Лайне Рандъярв).

"За" проголосовали 59, против – никто, а воздержались 13 депутатов.

Ирина Киреева
Редактор

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