На первом этапе административной реформы почти 80% самоуправлений достигли договоренности об объединении

Карта Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix

С наступлением 2017 года закончился первый этап административной реформы, то есть этап объединения самоуправлений по собственной инициативе – решение о слиянии приняли 160 самоуправлений из 213.

Реформа продолжится этапом объединения, инициированным правительством, в ходе которого сделают предложение об объединении тем самоуправленям, которые к сегодняшнему дню не выполнили критерий минимального числа жителей.

На основании промежуточных результатов остается 100 таких местных самоуправлений, но перед началом второго этапа это количество уменьшится приблизительно до 75, сказал пресс-секретарь Министерства финансов Карел Ханни порталу ERR uudised.

Самым крупным по численности населения и территории из объединяющихся городов станет Пярну – с 50 000 жителей и территорией в 594 кв км. Самой крупной волостью – волость Сааремаа с населением более 32 000 жителей и территорией 2580 кв км.

Правительство утвердило ходатайства об объединении 12 регионов и 47 местных самоуправлений. Правительству были представлены ходатайства о возможности исключения для четырех островных волостей – Муху, Вормси, Кихну и Рухну.

По состоянию на данный момент 26 местных самоуправлений не выполнили критериев и не участвуют в переговорах.

В 23 самоуправлениях число жителей превышает 5000 и без объединения.

Второй этап предусматривает, что в течение января региональные комиссии дадут правительству отчет о тех самоуправлениях, которые не выполнили критерий в 5000 жителей. Не позднее 15 февраля правительство правительство сделает этим самоуправлениям предложение об объединении. До 15 мая самоуправления могут предоставлять правительству предложения о своей позиции и после этого правительство примет окончательное решение.