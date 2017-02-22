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Больше половины уездных старейшин примут участие в местные выборах

Старейшина Раплаского уезда Тынис Бланк. Фото: ERR
Мадис Хиндре
Cегодня 12:03
Рубрика: Эстония

Не менее восьми из 15 глав уездных администраций планируют выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, несмотря на возможный конфликт интересов между должностью уездного старейшины и депутата местного собрания.

Об этом в среду, 15 февраля, сообщили радионовости ERR.

Старейшины Харьюского, Тартуского и Пылваского уездов Юлле Раясалу (Партия реформ), Рено Лайдре (Партия реформ) и Игорь Таро (IRL) пока не приняли окончательного решения, ожидая позиции своих партий по этому вопросу. Беспартийный старейшина Йыгеваского уезда Виктор Святышев сказал, что скорее всего не будет баллотироваться из-за планов перейти на работу в частном секторе.

Тема участия глав уездных администраций в местных выборах неоднократно поднималась на протяжении последних десяти лет. Четыре министра от социал-демократов в нынешнем правительстве — Андрес Анвельт, Индрек Саар, Урве Пало и Свен Миксер — перед выборами 2013 года выступили против участия в них уездных старейшин.

Проблема заключается в том, что уездные старейшины осуществляют надзор за местными самоуправлениями. В связи с этим возникает вопрос, может ли быть объективным такой надзор над своими политическими союзниками и противниками в период предвыборной кампании и после выборов. Между тем Раплаский уездный старейшина Тынис Бланк, представляющий соцдемов на выборах 2017 года, не видит в этом проблемы.

После выборов 2013 года против участия в местных выборах уездных старейшин выступила и Центристская партия, находившаяся тогда в оппозиции. Центристы разработали законопроект, запрещающий уездным старейшинам управлять местным самоуправлением, над которым они осуществляли надзор, в течение одного года после ухода с поста главы уездной администрации. По мнению центристов, такой закон снизил бы интерес уездных старейшин к участию в выборах. Правительство не поддержало законопроект, и о нем забыли.

Центрист Михаил Корб, которым в нынешнем правительстве получил портфель министра госуправления, не исключает конфликта интересов, но напоминает, что к началу следующего года уездные управы все равно упразднят, поэтому у государства пропадет необходимость вмешиваться в этот вопрос.

Восемь уездных старейшин, которые намерены баллотироваться на следующих местных выборах, занимали эти должности и перед прошлыми выборами, а семеро из них в них участвовали. Тем не менее, высокий пост отнюдь не гарантирует избрания: старейшина Тартуского уезда Рено Лайдре получил в Элва 17 голосов, а старейшину Ида-Вируского уезда Андреса Ноормяги (IRL) поддержали в Нарва-Йыэсуу лишь 16 человек.

С другой стороны, старейшины Валгаского и Выруского уезда Маргус Лепик (Партия реформ) и Андрес Кыйв (IRL) заняли первое место по числу голосов в своих округах.

Андрей Крашевский
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