В 2017 году из госбюджета будет выделено 846 000 евро на обучение эстонскому
Государство выделит в 2017 году на обучение эстонскому языку 846 000 eвро.
По словам вице-канцлера по культурному разнообразию Министерства культуры Пирет Хартман, расширение обучения эстонскому языку является одним из важнейших средств сплочения общества, передает в четверг, 29 декабря, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees.
Наряду с языковыми курсами внимание будет уделяться также и практике. К концу следующего года в Эстонии должны действовать 60 клубов эстонского языка, что даст новые возможности говорить в языковой среде.
В клубах смогут принимать участие тысячи человек, более половины из этих клубов будут действовать в Ида-Вирумаа. Продолжат также работу языковые кафе в Таллинне и Нарве.
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