Министерство назначило фирме TS Laevad штраф в размере 400 000 евро

Паром Tõll. Фото: praamid.ee

Министерство экономики в пятницу, 6 января, отправило фирме TS Laevad первое решение о штрафе в размере 400 000 евро в связи с задержкой новых паромов.

"Один новый паром - на месте и в ближайшие дни выйдет в путь следующий, но перевозчик, то есть компания TS Laevad, будучи партером по договору, отвечает за выполнение договора. Согласно нему, новые паромы должны были выйти на линии с 1 октября прошлого года. Неспособность своевременно вывести паромы на линии влечет за собой штраф", – пояснила министр экономики Кадри Симсон.

"TS Laevad в свою очередь могут востребовать штраф с партнеров, задержавших строительство", – добавила она.

Согласно договору между государством и TS Laevad, с 1 октября 2016 года на линиях между материком и островами Сааремаа и Хийумаа должны были ходить четыре новых парома. Хотя фирма TS Laevad выполнила предусмотренный в договоре пункт и организовала перевозку пассажиров и сообщение с островами, паромы не отвечали установленным в договоре требованиям, то есть не были новыми, как обещали.

Максимальное требование штрафа к TS Laevad составляет 5 млн евро, оно было бы применено в случае, если паромное сообщение прекратилось. Министерство посчитало, что, с учетом обстоятельств нарушения договора, справедливо востребовать первоначально 400 000 евро.