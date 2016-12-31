Отец Игорь Гаврильчик Фото: Postimees/Scanpix

В католических и протестантских храмах, а также православных церквях Константинопольского патриархата в субботу поздно вечером начнутся торжественные богослужения, которые завершатся за полночь ликованием о рождении в мир Спасителя – как это было провозглашено более 2000 лет назад – и как традиция и вера сохранили и донесли до наших дней, передает служба новостей "Радио 4".

Между тем предрождественские дни все больше коммерциализируются: магазины проводят компании продаж, люди увлеченно покупают подарки. Не теряется ли в этой гонке за подарками сама суть Рождества? С таким вопросом журналист Игорь Журьяри обратился к священнику католического храма.

"Безусловно, теряется. Иногда в гонке за подарками просто не хватает времени на самого человека. Важно помнить, что никакой дорогой подарок не заменит присутствия человека, разговора, бытия с другим человеком, – сказал священник католического храма святых Петра и Павла в Таллинне Игорь Гаврильчик. – Может быть, самым лучшим подарком, особенно если это касается семей, детей, родителей, было бы просто побыть вместе, поговорить. Показать настоящую любовь, а не просто откупиться подарком. Любовь не заменишь никаким подарком".