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Департамент: количество заболеваний гриппом за неделю возросло

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 20:12
Рубрика: Эстония

В первую неделю нового года (со 2 по 8 января) общее количество обратившихся к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей снизилось на 12%, но число заболевших гриппом или гриппоподобными заболеваниями среди них выросло на 15%, сообщили в Департаменте здоровья.

Помощь врача потребовалась 5377 больным, из которых 38% были детьми. Заболеваемость растет, однако интенсивность заболеваемости гриппом пока оценивается в Эстонии как средняя, распространение – широкое.

По-прежнему больше всего среди заболевших гриппом детей. Среди школьников заболеваемость гриппом оставалась на уровне предыдущей недели, что можно связать с периодом школьных каникул. Возросло количество заболевших среди людей трудоспособного возраста.

По предварительным данным фонда E-Tervis, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 52 пациентам с вирусом гриппа. Интенсивная терапия потребовалась 18 пациентам, из которых двое были детьми в возрасте 7 месяцев и 8 лет, один человек в возрасте 57 лет, остальные были старше 65 лет.

Всего с начала сезона гриппа, по уточненным данным, были госпитализированы 254 пациента. По данным пяти больниц из-за гриппа с начала сезона скончались 7 жителей Эстонии, из них шесть – в возрасте старше 70 лет, один – 7-месячный младенец, который входил в группу риска из-за возраста.

Обзор тяжелых случаев заболевания гриппа основывается на данных клиники Тартуского университета, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы, больниц Нарвы и Пярну.

Ирина Киреева
Редактор

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