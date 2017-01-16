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В СМИ в декабре чаще всего упоминали Мартина Репинского

Пресс-конференция Мартина Репинского. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 19:58
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В декабре СМИ и интернет-издания Эстонии чаще других депутатов Рийгикогу упоминали Мартина Репинского, Таави Рыйваса и Кристена Михала.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, занимавший в течение непродолжительного периода должность министра сельской жизни член центристской фракции Мартин Репинский упоминался 853 раза, вице-спикер и член реформистской фракции Таави Рыйвас 742 раза, а руководивший реформистской фракцией до понедельника Кристен Михал 478 раз.

Избранного в субботу председателем Партии реформ, а в понедельник ставшего председателем и фракции Ханно Певкура упоминали 367 раз, председателя финансовой комиссии и центриста Михаила Стальнухина 291 раз, а члена реформистской фракции Юргена Лиги 205 раз.

Председателя фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме упоминали 156 раз, председателя правовой комиссии и центриста Яануса Карилайда 151 раз, спикера и члена социал-демократической фракции Эйки Нестора 143 раза, председателя EKRE Марта Хельме 141 раз, члена Союза Отечества и Res Publica и председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона 136 раз, главу центристской фракции Керсти Сарапуу 135 раз, члена реформистской фракции Айвара Сыэрда и вице-председателя центристской фракции Эрки Сарапуу по 121 раз, члена Свободной партии и председателя специальной комиссии по борьбе с коррупции Артура Тальвика 119 раз, реформиста и вице-председателя финансовой комиссии Ремо Холсмера 114 раз, а социал-демократа и председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра 111 раз.

Остальных депутатов Рийгикогу СМИ упоминали менее 100 раз.

Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны, а также телевидение и радио. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах.

Артур Тооман
Редактор

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