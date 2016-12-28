В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость

В среду, 21 декабря, в Муствеэ в присутствии министра госуправления Михаила Корба был подписан договор об объединении пяти самоуправлений: Авинурме и Лохусуу из Ида-Вирумаа, Каазепяэ и Сааре из Йыгевамаа, а также столицы Причудья города Муствеэ.

По мнению заключивших соглашение сторон, новое самоуправление - так называемый Большой Муствеэ, позволит быстрее развивать западное побережье Чудского озера, сделав его одним из региональных центров Эстонии, передает служба новостей "Радио 4".

Мэр Муствеэ Макс Каур в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee выразил удовлетворение подписанием договора.

"Новое самоуправление будет называться Муствеэская волость. Второй вариант - Центральное причудье - широкой поддержки не нашел", - добавил Каур.

Административным центром новой единицы самоуправления станет Муствеэ.

Во второй половине ноября в Муствеэ прошел опрос населения на тему созданий нового самоуправления. В нем приняли участие 130 человек или около 11% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

Подавляющее большинство - 128 человек включение Муствеэ в состав новой волости поддержали.

121 участник опроса также проголосовал за то, чтобы новое самуоправление носило название Муствеэская волость.

По данным Департамента статистики, в Муствеэ проживает 1315 человек, в Авинурме - 1267, в Казепяэ - 1187, в Сааре - 1116, в Лохусуу - 707. Таким образом новое самоуправление будет насчитывать 5592 жителя.

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