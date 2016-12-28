logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость

Video
Bчера 18:58 Обновлено 21:04
Рубрика: Эстония

В среду, 21 декабря, в Муствеэ в присутствии министра госуправления Михаила Корба был подписан договор об объединении пяти самоуправлений: Авинурме и Лохусуу из Ида-Вирумаа, Каазепяэ и Сааре из Йыгевамаа, а также столицы Причудья города Муствеэ.

По мнению заключивших соглашение сторон, новое самоуправление - так называемый Большой Муствеэ, позволит быстрее развивать западное побережье Чудского озера, сделав его одним из региональных центров Эстонии, передает служба новостей "Радио 4".

Мэр Муствеэ Макс Каур в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee выразил удовлетворение подписанием договора.

"Новое самоуправление будет называться Муствеэская волость. Второй вариант - Центральное причудье - широкой поддержки не нашел", - добавил Каур.

Административным центром новой единицы самоуправления станет Муствеэ.

Во второй половине ноября в Муствеэ прошел опрос населения на тему созданий нового самоуправления. В нем приняли участие 130 человек или около 11% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

Подавляющее большинство - 128 человек включение Муствеэ в состав новой волости поддержали.

121 участник опроса также проголосовал за то, чтобы новое самуоправление носило название Муствеэская волость.

По данным Департамента статистики, в Муствеэ проживает 1315 человек, в Авинурме - 1267, в Казепяэ - 1187, в Сааре - 1116, в Лохусуу - 707. Таким образом новое самоуправление будет насчитывать 5592 жителя.

Добавлен видеосюжет репортера "Актуальной камеры" Алексея Федорова.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость
 foto
С нового года могут закрыться женские приюты в восьми уездах
 foto
ВИДЕО "АК": в Пярну спасатели проверяли квартиры на наличие дымовых датчиков

Зарубежные новости

foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией