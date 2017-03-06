logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей

Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 12:15
Рубрика: Эстония

После того, как Юри Ратас стал председателем Центристской партии, поддержка политической организации среди эстоноговорящих избирателей возросла, а среди жителей Эстонии, говорящих на других языках, — снизилась.

После того, как Юри Ратас стал председателем Центристской партии, поддержка политической организации среди эстоноговорящих избирателей возросла, а среди говорящих на других языках — снизилась.

Из опроса, заказанного фирме Turu-uuringute AS новостной редакцией ERR, следует, что вступление Юри Ратаса в должность председателя партии после Эдгара Сависаара сократило поддержку партии среди неэстонцев почти на 10%.

В сентябре и октябре прошлого года партию, возглавляемую Эдгаром Сависааром, среди неэстонцев поддерживали 85%. Юри Ратаса выбрали председателем партии 5 ноября. В следующем месяце результаты опроса показали спад поддержки партии среди неэстонцев до 80%, в январе – 79% и февраля – 76%.

Несмотря на спад центристы остаются самой популярной партией среди неэстонцев избирателей.

При этом поддержка Центристской партии среди эстонцев выросла. Если в сентябре прошлого года центристов поддерживали 13% эстонцев, в октябре – 12%, то в декабре поддержка выросла до 20% и остается примерно на этом уровне.

Из других партий поддержку среди избирателей-неэстонцев заслужила Социал-демократическая партия, поддержка которой среди эстоноязычных и русскоязычных избирателей примерно одинаковая (11% и 8%).

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 26.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
 foto
Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство
 foto
Рейтинг партий: центристы и реформисты теряют, но продолжают лидировать

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
 foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки