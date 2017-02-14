С первой попытки экзамен по вождению на категорию B сдают лишь 45% жителей Эстонии

Сдать экзамен с первой попытки - задача не самая легкая. Фото: Postimees/Scanpix

По данным за 2016 год, в Эстонии с первой попытки экзамен по вождению на категорию B сдали только 45% будущих водителей.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что всего экзамен по вождению на B-категорию сдавали 29 529 человек. Из них лишь 13 330 смогли с первого раза справиться с практическим заданием.

По оценке ведомства, этот показатель остается очень низким. Для улучшения ситуации департамент намерен более тесно сотрудничать с автошколами и обещает стать для них консультантом, а не только выполнять роль контролирующего обучение органа.

Ситуация со сдачей экзамена по вождению для получения прав других категорий выглядит несколько лучше. Всего в 2016 году государство приняло 37 769 экзаменов по вождению. С первой попытки экзамен смогли сдать 19 475 человек - то есть 51,5%.