В Вильяндимаа в ДТП погиб 61-летний мужчина

Полиция. Фото: Postimees/Scanpix

В воскресенье, 8 января, в волости Вильянди на 48-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме произошло ДТП, в результате которого погиб 61-летний мужчина.

Внедорожник Mitsubishi Pajero и легковой автомобиль Volkswagen Passat, двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись в 12:38, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В результате столкновения Volkswagen вылетел с трассы. Сидевший за его рулем 61-летний мужчина получил тяжелые повреждения и скончался на месте происшествия.

Управлявший Mitsubishi 20-летний мужчина, который был трезв и обладал правами соответствующей категории, не пострадал. Пассажиров в машинах не было. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

Был ли трезв погибший мужчина, выяснится в ходе экспертизы.