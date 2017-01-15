В Вильяндимаа в ДТП погиб мужчина
В воскресенье, 8 января, на шоссе Тарту - Вильянди, в 50 метрах от моста Ойу в сторону Вильянди, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в 12:30, передает издание Sakala.
Погиб водитель легкового автомобиля. Сидевший за рулем внедорожника 20-летний мужчина не пострадал. По его словам, он ехал со стороны Тарту и пересекал мост со скоростью 60 километров в час, после чего увидел, что по его полосе навстречу движется другой автомобиль. Избежать столкновения водителю внедорожника не хватило времени.
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