Военнослужащие США проходят в Эстонии курс зимней подготовки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января своим приказом упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии. Без визы в Беларуси можно будет находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии. Новые правила вступят в силу в феврале.