Военнослужащие США проходят в Эстонии курс зимней подготовки
Дислоцированные в Эстонии военнослужащие из США проходят курс зимней подготовки под руководством инструкторов из разведывательного батальона Сил обороны.
В рамках начавшегося в понедельник и продолжающегося до субботы курса военнослужащие из США отработают выживание в зимних условиях, передвижение на лыжах и лыжное патрулирование, сообщил пресс-секретарь 1-й пехотной бригады.
Курс проводят инструкторы разведывательного батальона Сил обороны Эстонии, тренировки проходят в районе Тапа.
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