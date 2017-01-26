Рыйвас: внезапное изменение системы лишило многих людей надежды на большую пенсию

Таави Рыйвас выразил недовольство изменениями в пенсионной системе. Фото: Сийм Лыви, ERR

Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию.

"В результате этих неожиданных изменений многие работающие люди потеряли надежду на большую пенсию. Считаю такое резкое изменение пенсионной системы принципиально неправильным", - сказал Рыйвас в интервью новостному порталу ERR.

"Пенсия по старости должна гарантировать людям стабильность. Принятые в кабинетной тиши, без всякого общественного обсуждения, изменения серьезно пошатнули это чувство. По словам Рыйваса, пенсионная реформа была принята во времена второго правительства Марта Лаара. Она имела правую направленность, а теперь произошел крутой разворот. "При советской оккупации и в 90-х годах в основном учитывался трудовой стаж. С 1999 года же одним из основных компонентов при расчете пенсии стал доход человека. Ясно, что теперь уменьшается мотивация платить высокие зарплаты. Для многих людей рост пенсии в будущем будет ограничен. Это неправильно перестать увеличивать пенсию за счет большей зарплаты", - сказал Рыйвас.

Экс-премьер добавил, что подобные изменения предлагал социальный министр Маргус Цахкна и во времена правительства Рыйваса, но тогда эти поправки сочли попыткой свернуть влево.

"Я не припоминаю, чтобы какая-то из находящихся сейчас у власти партий на последних парламентских выборах спрашивала у людей мандат на изменение пенсионной системы. Решение, принятое в кабинетной тиши, не делает чести нынешнему правительству. Нельзя играть с такими вещами, как стабильность и надежность. Это приводит к вполне объяснимому негодованию", - заключил Рыйвас.

В четверг, 19 января, правительство страны приняло решение, в соответствии с которым начиная с 2027 года пенсионный возраст будет увязан с ожидаемой продолжительностью жизни, а с 2037 года размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.