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Прокурор требует пожизненного заключения для обвиняемых в убийстве таксиста

Обвиняемые в убийстве таксиста братья. Фото: ERR
Cегодня 12:24
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон на состоявшемся в пятницу заседании Пярнуского уездного суда по делу обвиняемых в убийстве таксиста братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов потребовала для обвиняемых пожизненного тюремного заключения.

Прокурор считает вину братьев доказанной, и с учетом тяжести совершенного преступления требует суд применить высшую меру наказания – пожизненное заключение.

Процесс над Филипом-Артуром и Беньямином начался 9 января, когда подсудимые частично признали себя виновными. Прокурор Гарди Андерсон в начале заседания сказала, что вопрос не в том, кто совершил преступление, а в том, почему и каким образом. По словам Андерсона, таксисту Лембиту Уйбо нанесли 95 ударов ножом в область головы, шеи, рук и ног, которые привели к внутреннему и внешнему кровотечению.

Защитник Беньямина Хийенурма Рюнно Роосмаа в январе заявил, что ознакомился с превышающим 1000 страниц делом, но не нашел в нем подтверждения тому, что его подзащитный однозначно виновен в убийстве. "Что касается угона автомобиля, то тут спорить не с чем", – добавил он.

Филип-Артур и Беньямин признали на судебном заседании в январе свою вину только частично. Беньямин Хийенурм подчеркнул, что в убийстве не участвовал. "Only partly (только частично — англ.)", – заявили подсудимые, дающие показания по-английски.

Согласно обвинению, молодые люди нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом, в результате которых жертва скончалась.

Около 21 в воскресенье 31 января 2016 года в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнали такси Mercedes-Benz и не удается выйти на связь с таксистом. Полиция установила, что автомобиль выехал из Эстонии около 22 часов через Икла, вслед за этим были проинформированы коллеги в Латвии и Литве. С помощью литовской полиции угнанный автомобиль задержали в районе Паневежиса. В автомобиле находились двое граждан Эстонии в возрасте 18 и 20 лет, которые не проживали в Эстонии постоянно.

Тело пропавшего таксиста с колотыми ранами было найдено на следующий день в районе деревни Пулли Пярнуского уезда.

Литовский суд арестовал подозреваемых в убийстве по просьбе Эстонии о правовой помощи и 4 марта решил выдать их Эстонии. К 9 марта они прибыли в Эстонию, где Пярнуский уездный суд проверил основания их задержания и санкционировал арест на время предварительного следствия.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимых в убийстве с целью ограбления. Согласно закону, наказание за это преступление составляет заключение сроком от восьми до 20 лет или пожизненное.

Ирина Киреева
Редактор

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