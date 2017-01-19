Сильный ветер оставил без электроснабжения более 200 домохозяйств в Эстонии

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Сильный ветер утром 12 января оставил без электричества более 200 домохозяйств в Харьюском, Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах, передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на данные оператора электросетей Elektrilevi.

По сообщению Elektrilevi, без света остаются 115 домов на острове Кихну, около 80 – в Ляэне-Вирумаа и более 20 – в Харьюмаа.

При этом накануне из-за штормового ветра без электричества остались свыше 1300 домов по всей Эстонии. Однако к утру четверга большинство неполадок в электроснабжении были устранены.