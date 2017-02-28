ФОТО: Президент произвела командующего Силами обороны Рихо Тераса в генералы

Президент Керсти Кальюлайд по предложению министра обороны Маргуса Цахкна произвела командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Рихо Терраса в генералы.

Генерал — высшее воинское звание Сил обороны.

Ранее в восстановившей независимость Эстонии звание генерала было присвоено Александру Эйнселну и Антсу Лаанеотсу.

Эйнселн был произведен в генералы в декабре 1995 года и в том же месяце Рийгикогу освободил его от должности командующего Силами обороны.

Лаанеотс был произведен в генералы в июне 2011 года. В декабре того же года он покинул должность командующего Силами обороны.