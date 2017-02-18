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Представители парламентских партий разошлись во мнениях в вопросе необходимости резиденции президента ЭР

Video
Константин Свиридовский
Cегодня 20:41
Рубрика: Эстония

Представители реформистов и соцдемов в Рийгикогу считают, что у президента Эстонской Республики должна быть своя резиденция. Об этом они заявили, комментируя по просьбе "Актуальной камеры" отказ канцелярии президента от обустройства комплекса "Либерти" под резиденцию главы государства. А в Союзе Отечества и Республики выразили совсем иное мнение.

Отказ канцелярии президента от обустройства резиденции в поместье "Либерти" ценой в 4 миллиона евро продолжает вызывать немало вопросов: так нужен ли вообще подобный представительский комплекс или государству и налогоплательщику придется считаться с планами каждого нового президента?

Представители парламентской оппозиции - реформисты - считают отказ от реставрации "Либерти" под резиденцию серьёзным упущением. Говорят - усадебный комплекс мог бы использоваться также и премьер-министром, и спикером парламента.

"Я считаю, что это важно. Если мы посмотрим на ситуацию сегодня, то если у нас есть только Кадриорг, то там нельзя сделать всё, что необходимо для службы президента. "Либерти" - это была бы очень хорошая возможность, потому что местонахождение очень хорошее", – пояснил депутат Рийгикогу, председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Глава Союза Отечества и Республики Маргус Цахкна, напротив, считает, что сейчас это далеко не самая важная тема для страны: разумеется, Эстонии нужен представительский комплекс для приема высоких гостей из-за рубежа, но больше двух десятков лет республика справляется и без него.

"Если у нас есть возможность инвестировать средства в этот комплекс, то почему бы этого и не сделать, инвестиции в недвижимость всегда были разумным шагом. Но, в общем, это решение никак не вредит институту президентства, будет этот центр или нет", - считает министр обороны, председатель Союза Отечества и Республики Маргус Цахкна.

По мнению спикера Рийгикогу Эйки Нестора, президентская резиденция нужна, но не обязательно на базе поместья "Либерти". Постоянное место жительства для президентов в Таллинне может решить ряд проблем, связанных и с организацией безопасности, и с жильём - например, если президентом станет человек, живущий далеко от столицы. Также немаловажны и неофициальные встречи с зарубежными гостями.

"Есть официальные мероприятия, которые должны проводиться в официальных местах, а есть и не такие официальные встречи главы государства, которые не имеет смысла проводить в строгом маршевом режиме, как раз их нужно и умно проводить где-то в другом месте", - пояснил спикер Рийгикогу, член Социал-демократической партии Эйки Нестор.

А пока президент продолжит жить в своём доме в Нымме, усадебный комплекс "Либерти" будет пустовать в ожидании дальнейшей судьбы: здания либо вернутся во владение музея под открытым небом, либо будут выставлены на продажу.

Надежда Берсенёва
Редактор

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