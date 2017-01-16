Совершавший кражи в Валга гражданин Латвии приговорен к пяти годам тюрьмы
Гражданин Латвии Янис Скопец проведет в тюрьме пять лет. За последние годы он совершил 57 краж в квартирах и частных домах города Валга. Его добычей стали ценные вещи и украшения.
Нанесенный серийным вором материальный ущерб в общей сложности превысил 67 тысяч евро, передает "Актуальная камера".
Ранее Скопец был осужден за подобные преступления в Пярну, где он обокрал свыше 20 квартир. Профессиональный грабитель будет выслан из Эстонии, ему будет запрещен въезд в страну на пять лет.
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