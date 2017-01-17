Мартин Репинский войдет в совет Национальной оперы

Мартин Репинский на пресс-конференции защищал свою деятельность как руководителя и владельца фермы, хотя признал, что совершил ошибки и попросил за это прощения. Фото: Сийм Лыви, ERR

Комиссия Рийгикогу по культуре инициировала законопроект, согласно которому в совет Национальной оперы будут назначены центрист Мартин Репинский и Урве Тийдус из Партии реформ.

Согласно закону, Рийгикогу имеет право назначить двух членов совета из числа депутатов парламента, а Март Хельме из Консервативной народной партии (EKRE) и Лайне Рандъярв из Партии реформ решили отказаться от места в контролирующем органе Национальной оперы, сообщил во вторник, 10 января, новостной портал ERR.

По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, комиссия предложила рассмотреть законопроект в Рийгикогу в одном чтении. По регламенту поправки в законопроект может вносить только сама комиссия по культуре, поэтому несколько чтений на пленарном заседании парламента не потребуется.

После смены правящей коалиции осенью прошлого года депутат Рийгикогу Мартин Репинский занял в новом правительстве Юри Ратаса пост министра сельской жизни, но был вынужден почти сразу подать в отставку, поставив рекорд по краткосрочности пребывания на посту министра в новейшей истории Эстонии.

Репинского сначала обвинили в недобросовестной маркировке продукции, которую выпускает принадлежащая политику козья ферма. Хотя это обвинение оказалось необоснованным, вскоре стало известно, что в несовершеннолетнем возрасте Репинский получил условный срок за попытку мошенничества. После этого у него не осталось иного выхода, как подать в отставку с поста министра и вернуться в Рийгикогу.