Ресторан Тalleke ja Pullike в Ыйсмяэ горел уже третий раз

Ресторан Talleke ja Pullike. Фотография с места происшествия. Фото: Спасательный департамент.

В популярном ресторане Talleke ja Pullike в столичном районе Ыйсмяэ вечером во вторник произошел пожар. Это уже третье по счету аналогичное происшествие - возгорания в вентиляционной системе происходили в июле 2015 и в сентябре 2016 года.

Сообщение о пожаре поступило в центр экстренных вызовов в 19:29 во вторник, 14 февраля.

По словам очевидцев, из дымовой трубы ресторана сначала пошел густой черный дым, а потом труба вспыхнула.

Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали посетителей и персонал. Вспыхнувший в вентиляционной системе пожар был потушен в 20:25, сообщили в среду в Пыхьяском спасательном центре.

По всей видимости, причиной пожара стал вспыхнувший в вентиляционной системе жир. По данным Спасательного департамента, за последние два года в ресторанах этой сети произошло пять пожаров, в том числе три пожара в Talleke ja Pullike на Эхитаяте теэ в Йысмяэ. Во время предыдущих пожаров посетителей заведения также пришлось эвакуировать, но никто из них не пострадал.

Специалисты департамента напоминают, что при очистке вентиляционных систем нужно не только исходить из инструкции по эксплуатации, но и учитывать реальное состояние системы. Вентиляция должна быть чистой, чтобы в ней ничего не могло загореться.

Кроме того, в Talleke ja Pullike нарушают требования к разжиганию печи для гриля, искры из которой попадают в вентиляционную трубу и воспламеняют в ней жир. Для разжигания такой печи предусмотрен специальный порядок, а использование обычной бумаги и масла для этого не подходит.