В ресторане в Таллинне произошел пожар

Автомобиль спасателей Фото: ERR

В ресторане "Talleke ja Pullike" в столичном районе Ыйсмяэ вечером во вторник произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в центр экстренных вызовов в 19:29 во вторник, 14 февраля, сообщила газета Postimees.

В Спасательном департаменте сообщили, что точная причина пожара пока не известна, но по всей вероятности речь идет об инженерной системе.

Спасатели ищут возможные очаги пламени на месте событий.

По словам очевидцев, из дымовой трубы ресторана сначала пошел густой черный дым, а потом труба вспыхнула.