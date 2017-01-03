Канцлер права о пакете налоговых изменений: новое правительство имеет право менять курс

Юлле Мадизе Фото: ERR

Канцлер права Юлле Мадизе обещает проанализировать провозглашенный на прошлой неделе президентом Эстонии налоговой пакет, прозванный гроздевым пакетом (kobarseadus) из-за большого числа поправок к различным законам, на предмет соответствия его положений действующим законам, но при этом подчеркивает, что у нового правительства должна быть возможность создания своей политики, в том числе и налоговой.

"Поправки к изменениям подоходного налога, налога о соцналоге и других законов меняют многие правовые отношения. В соответствии с предусмотренным конституцией разделением труда, президент принимает быстрое решение по закону в целом и канцлер права, в случае необходимости, может инициировать анализ отдельных изменений. Таким образом, конституционные нормы могут вступить в силу", - передает слова Мадизе новостной портал ERR.

"Так как эти изменения должны вступить в силу в разное время в период до 31 декабря 2022 года, то в соответствии с этим устанавливается порядок анализа проблемных норм. Задача канцлера права - обеспечить, чтобы не было нарушения конституционных норм. Во-первых, необходимо прояснить предлагаемые ограничения и реальные цели изменений и их вероятное воздействие, а затем можно решать конституционный вопрос", - пояснила Мадизе.

Канцлер права добавила, что при смене правительства у новой коалиции должна быть возможность проводить отличную от прежней политику и это касается обещаний как предыдущей так и нынешней коалиции.

"При смене правительства должна быть возможность изменения политики. Нельзя давать обещания на много лет вперед, что налоги меняться не будут. Государство обязано выполнять свои обещания. На заключительном этапе (срока действия правительства - ред.) этим пытаются повлиять на выборы таким образом, что нет смысла менять правительство. И это также неконституционно", - добавила Мадизе.

"На этот раз следует оценить срочные обещания, данные в рамках так называемого гроздевого пакета, особенно те, которые даны на период после очередных парламентских выборов", - сказала канцлер Мадизе.

Президент Керсти Кальюлайд, несмотря на противодействие заинтересованных групп, на прошлой неделе подписала инициированный новой коалицией и принятый парламентом пакет поправок к налоговому законодательству, в рамках которого предусмотрены изменения в законы о подоходном и социальном налогах.