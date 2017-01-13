Пострадавших в аварии в Ляэне-Вирумаа женщину и младенца перевезли из Раквере в Таллинн

ДТП в Ида-Вирумаа, трое пострадавших. Фото: Алексей Федоров/ERR

В Ляэне-Вирумаа 5 января в ДТП пострадало три гражданина России: мужчина, женщина и грудной ребенок. Первоначально их доставили в Ракверескую больницу. Вечером женщину в тяжелом состоянии перевезли в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH), а ребенка - в Таллиннскую детскую больницу.

Как сказал порталу rus.err.ee руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаэв, вечером 5 января женщину и младенца в тяжелом, но стабильном состоянии перевезли в Таллинн. Каково их состояние сейчас, он не знает.

В Северо-эстонской региональной больнице и Таллиннской детской больнице порталу rus.err.ee отказались комментировать состояние пострадавших в аварии пациентов, сославшись на деликатность личных данных.

Мужчина находится в Раквереской больнице. По словам Сууркаэва, его состояние стабильно, у него различные переломы.

Напомним, в четверг, 5 января, около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус.

Из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. Первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota.