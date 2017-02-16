"Инсайт": житель Йыгева с нуля строит историческую копию бронемашины начала XX века

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В Таллинне с 1926 по 1928 годы было изготовлено 13 бронемашин. Одиннадцать из них поступили на вооружение эстонской армии, а две оставшиеся — в распоряжение Кайтселийта. Именно уменьшенная в масштабе один к десяти модель и вдохновила НКО Pommiauk под руководством Сергея Еремина создать историческую копию. Правда, теперь уже в натуральную величину.

"За основу этого броневика мы взяли платформу ГАЗ-51, так как по параметрам она более-менее подходила. Ну, пришлось конечно удлинять и колеса, которые сейчас стоят. Это временные колеса, которые нужны просто, чтобы она стояла. В оригинале тут совсем другие колеса и вот мы ищем решение, что бы там могло быть", - говорит Сергей Еремин.



Стоимость изготовления одной бронемашины в конце 20х годов составляла порядка 27 000 эстонских крон. Для сравнения: средняя зарплата на тот момент составляла порядка 60 эстонских крон. Оригинальный броневик строился на английской платформе грузовика, весом в 2,5 тонны. Найти сегодня хоть какую-то сохранившуюся деталь именно такого броневика практически невозможно.

"Практически единственная возможность восстановить внешний вид — это либо по фотографиям, либо по каким-то рисункам. А вот как этот автомобиль выглядел изнутри — это осталось только в воспоминаниях. Ну, было примерно как-то так. Так что это действительно сложная работа. Но если смотреть, как это удаётся мастерам из Йыгева — у них неплохо получается", - объясняет историк Сийм Ыйсмаа.

Когда машина будет готова, ее можно будет использовать на различных тематических днях и мероприятиях.