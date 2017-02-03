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Генсеком Партии реформ стал Райт Пихельгас

Генсек Партии реформ Райт Пихельгас. Фото:ERR
Cегодня 13:50
Рубрика: Эстония

Правление Партии реформ сегодня назначило генерального секретаря. Им стал старейшина волости Амбла Райт Пихельгас. На этом посту он сменил Реймо Небоката, кандидатуру которого активно не поддерживает новый председатель партии Ханно Певкур.

"У Райта есть все предпосылки к тому, чтобы как можно лучше справиться с обязанностями генерального секретаря. Уже в понедельник начнется наш общий пятидневный тур по всей Эстонии, в рамках которого мы встретимся с региональными лидерами и сообща объявим старт подготовки к выборам в местные самоуправления", - отметил председатель Партии реформ Ханно Певкур.

По словам нового генерального секретаря партии Райта Пихельгаса, для него главным вызовом на новой должности являются выборы в местные самоуправления.

Райт Пихельгас родился 29 апреля 1985 года. В течение последних восьми лет занимал должность старейшины волости Амбла. Пихельгас представляет Эстонию в Комитете регионов при Европейском Союзе.

В середине января, как сообщал портал rus.err.ee, новое правление партии обсудило вопрос смены генерального секретаря. "Я предложил в экстренном порядке разорвать трудовой договор с генсекретарем Реймо Небокатом с 1 февраля. Обсуждение было очень жарким. Причин было несколько. Главная заключается в том, что председатель партии и ее генсек должны хорошо ладить, чтобы управление было на уровне", - пояснил новый председатель правления Партии реформ Ханно Певкур.

Осенью прошлого года генсек Реймо Небокат обвинил Сийма Калласа, намекнувшего в СМИ на свои планы создать новую партию, в прокремлевских симпатиях и заигрывании с Эдгаром Сависааром. Сегодня в ходе голосования по кандидатуре Небоката, по данным портала Дельфи, счет был равным 6:6. И решающим стало смс-сообщение от Сийма Калласа, в котором Каллас проголосовал за отставку Небоката. Вместе с ним штаб-квартиру партии покинет еще один функционер - Калев Лилло.

Артур Тооман
Редактор

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