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Кайа Ива прокомментировала планируемые поправки в систему родительских отпусков и пособий

Кайа Ива. Фото: Postimees/Scanpix
Юлия Лева
Cегодня 21:23
Рубрика: Эстония

Министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) в интервью "Актуальной камера" пояснила суть изменений, которые планируется внести в систему родительских отпусков и пособий.

Если сейчас отпуска и пособия регулируются и выплачиваются разными учреждениями, то в будущем предполагается объединить между собой отпуск по беременности и родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия. По мнению Кайи Ива, нынешняя система слишком раздроблена и влечет за собой рост бюрократии, а реформа сделает систему более гибкой и удобной для родителей.

"Наше нынешнее родительское пособие, которое, конечно, поддерживает родителей, действует примерно 1,5 года после рождения ребенка. Мы хотим это изменить, чтобы родитель смог, исходя из своих потребностей и возможностей, использовать его по частям до того момента, как ребенку исполнится 3 года. При необходимости отпуск можно будет приостанавливать и возобновлять", - сказала министр.

По первоначальному плану, за одного ребенка для родителей предусмотрен максимальный оплачиваемый отпуск продолжительностью 605 дней, в том числе два месяца — только для матери (время до и после родов), а один месяц — только для отца. Оставшиеся дни родители могут разделить между собой, т.е. в будущем родитель сможет совмещать работу и получение пособия.

"Сейчас работать во время получения пособия можно, но возникают различные ограничения, из-за которых пособие может быть сокращено. После нововведений не надо будет мучиться и обдумывать, как обойти закон, чтобы получить оплату за какой-то краткосрочный проект, а работа с частичной занятостью не будет преградой для получения пособия в полном размере", - сказала Ива.

С другой стороны, планируется ввести и некоторые ограничения. К примеру, запретить матери работать за месяц до рождения ребенка и в течение 30 дней после родов — в интересах здоровья. При этом отцы получат право на 30-дневный отпуск вместо нынешних 10 дней.

"Также хотим сделать для отцов отдельный тридцатидневный декретный отпуск, который будет являться индивидуальным правом отца. То есть его нельзя будет передать матери, но будет возможность взять этот отпуск сразу после рождения ребенка, и тогда в декрете будут одновременно два родителя. Мы надеемся, что это поможет распределить нагрузку в воспитании ребенка, принесет в семью уверенность и, как следствие, готовность к появлению еще одного ребенка", - сказал Ива.

Помимо этого, министерству социальной защиты предстоит провести переговоры с работодателями. Поскольку масштабное нововведение затронет семь различных отпусков и пособий, в марте министерство планирует еще раз рассмотреть и обсудить реформу. К сентябрю планируется разработать законопроект, некоторые пункты которого могут осуществиться уже в следующем году.

Андрей Крашевский
Редактор

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